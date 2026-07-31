Фото: МинИнформ 64 Z

31 июля отмечается День необычных музыкальных инструментов.

Этот праздник был создан для того, чтобы подчеркнуть разнообразие музыки, напомнить о важности экспериментов. В прошедшем сезоне в нашей филармонии звучали альпийский горн, белорусские цимбалы и армянский дудук.

Альпийский горн – это деревянный духовой инструмент длиной в несколько метров, издающий чистый гармоничный звук. Возможности горна демонстрировал Аркадий Шилклопер – виртуоз мирового уровня, композитор, аранжировщик, импровизатор. Изготовленный из дерева (ель, пихта, орех) инструмент состоит из нескольких частей. По словам Шилклопера, специально подобранные для концерта в Саратове произведения – это не просто звуковые картины, а природный ритуал, где альпийский горн звучит как древний, чистый, мощный голос гор.

С цимбалами саратовскую публику познакомила гость из Белоруссии – известная исполнительница на белорусских цимбалах Вероника Прадед. Играя на этом струнном ударном инструменте трапециевидной формы, музыкант извлекает звук ударами двух деревянных палочек. Звучание цимбал затухает не сразу, отголоски еще какое-то время витают в воздухе. А потом рассеиваются, будто серебряная пыль. На концерте в Саратове прозвучали танцевальные мелодии России, Белоруссии, Украины, Сербии, Румынии, а также оригинальная академическая музыка. Выступление было интересно не только слушать, но и смотреть. Вероника использовала несколько приемов игры – засурдинивание (зажим) струн, вибрато по струне с помощью ключа для настройки инструмента, бросание ударных палочек на струны.

Ассорти национальных музыкальных инструментов – саратовскую гармошку, немецкий аккордеон, украинскую бандуру, азербайджанские тан и каманчу можно было услышать в нашей филармонии на открытии фестиваля «Россия нас объединила». Музыкант эстрадно-джазового ансамбля «Манго-Экспресс» Марат Латоян играл на армянском дудуке, который обладает мягким, певучим, слегка приглушённым, бархатистым тембром, похожим на человеческий голос. Армяне называют дудук «циранапох», что в переводе означает «абрикосовая трубка». Название дало дерево, которое служит материалом для дудука и придает ему особую чистоту звучания.