Участницы "Женского движения" Краснопартизанского района приняли участие в благоустройстве территории мечети "Махалля"

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Участницы партийного проекта "Женское движение" и женсовета Краснопартизанского района приняли участие в благоустройстве территории мечети "Махалля".

Ряд субботников по уборке одного из духовных мест — яркий пример того, как совместный труд стирает любые границы и укрепляет добрососедские отношения.

Инициаторами акции выступили общественники, участники местного отделения "Боевое Братство посёлка Михайловский и Краснопартизанского района" во главе с председателем Нурланом Коржау и местным координатором проекта Женское движение Натальей Ведерниковой. Призыв убрать и облагородить территорию мечети нашёл живой отклик у жителей.

"Несмотря на жаркую погоду, работа по обустройству территории кипела вовсю. Дружный звук электрокосилок, как пример единства, разносился по поселку. Проведена большая работа: скошена трава на всей прилегающей к мечети территории, собран мусор, частично облагорожены клумбы. После масштабной работы, пространство вокруг святого места значительно преобразилось.

Особенно радует участие в подобных мероприятиях подрастающего поколения. Несмотря на каникулы, двое юношей пришли на помощь старшим. Мырзакулов Данияр, учащийся средней школы посёлка Горный и Александр Максимов, студент Краснопартизанского политехнического лицея показали истинный пример единства в труде. Их участие в мероприятиях подобного рода — лучшее доказательство того, что чувство ответственности за свою малую родину передаётся молодёжи не на словах, а на деле.

От души благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв. Именно энергия неравнодушных граждан, их деятельное участие стали движущей силой этой инициативы, показав пример истинной заботы о родном крае.

Такие мероприятия показывают настоящую силу сотрудничества и взаимодействия, построенного на уважении, взаимопомощи и общем желании сохранить порядок в родном поселке. Спасибо всем, кто нашёл возможность помочь в этом благом деле!", - поделилась Наталья Ведерникова.