Саратовская библиотека №10 акцент в работе делает на просветительскую деятельность

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Библиотека сегодня - это не только тихое место, где можно уединиться с увлекательной книгой в читальном зале, но и место встреч с интересными людьми, участниками и ветеранами боевых действий, просмотром театрализованных постановок, презентациями книг и др.

Одним из таких мест в Ленинском районе, где ведётся большая культурно-просветительская, гражданско-патриотическая работа является библиотека √10, которой руководит наша активная участница проекта "Женское движение" Светлана Дементьева.

"Работа на текущей неделе была насыщенной и разноплановой. В международный день шахмат в детский сад √151 пришли сотрудники библиотеки во главе с Шахматной Королевой и провели познавательную игру "В Королевстве Шахмат", в рамках которой детей познакомили с шахматным войском и раскрыли некоторые секреты шахматных баталий.

А в детском садике "Городок", с участием Морской Феи и пиратов, маленьким слушателям рассказали о загадочном мире морских обитателей и самых крупных морских млекопитающих в рамках Всемирного дня китов и дельфинов.

Так же и День флориста в детском саду 151 не мог обойтись без театрализованного праздника, организованного участниками проекта, исполнявшим роли цветов и Цветочной Феи. Они загадывали интересные загадки и рассказывали истории о лекарственных растениях, занесённых в Красную Книгу и обладающих волшебными целительными свойствами.

Не остались без внимания и люди старшего поколения. Для ветеранов был подготовлен традиционный пятничный лекторий "Музыка кино на волне нашей памяти", где слушатели узнали о создателях многих полюбившихся советских фильмов, а в завершении посмотрели один из них.

В один из дней зал библиотеки превратился в художественную галерею, где посетителей познакомили с голландским художником эпохи Барокко Рембрантом. Его называют мастером психологического портрета, чьи произведения до сих пор вызывают сильное магическое воздействие на зрителя", - рассказала Светлана Дементьева.