Участница "Женского движения" приняла участие в благотворительной акции "Сундук храбрости СВОим"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Участница партийного проекта "Женское движение", активистка депутатского объединения местного отделения партии "Единая Россия" ЗАТО Светлый Светлана Лебедева приняла участие в благотворительной акции "Сундук храбрости СВОим".

"Передала перевязочные материалы, в рамках сбора гуманитарной помощи для прифронтового госпиталя. В это непростое время важна поддержка наших героев- участников специальной военной операции. Каждый из нас готов оказать помощь,выражаю благодарность каждому участнику сбора", - отметила Светлана Лебедева.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация Народной программы.