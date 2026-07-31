В следкоме по Саратовской области проведено заседание аттестационной комиссии

Фото: СК РФ по Саратовской области

Председателем аттестационной комиссии следственного управления Иваном Александровичем Михайлиным проведено заседание аттестационной комиссии следственного управления.

В соответствии с утвержденной повесткой на заседании комиссии рассмотрены первичные аттестации сотрудников следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области.

По результатам аттестации все сотрудники признаны соответствующими замещаемым должностям.

В завершении мероприятия Иван Александрович пожелал молодым специалистам успешной службы в органах Следственного комитета России.