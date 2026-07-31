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НовостиОбщество31 июля 2026 5:53

В следкоме по Саратовской области проведено заседание аттестационной комиссии

По результатам аттестации все сотрудники признаны соответствующими замещаемым должностям
Источник:kp.ru
Фото: СК РФ по Саратовской области

Фото: СК РФ по Саратовской области

Председателем аттестационной комиссии следственного управления Иваном Александровичем Михайлиным проведено заседание аттестационной комиссии следственного управления.

В соответствии с утвержденной повесткой на заседании комиссии рассмотрены первичные аттестации сотрудников следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области.

По результатам аттестации все сотрудники признаны соответствующими замещаемым должностям.

В завершении мероприятия Иван Александрович пожелал молодым специалистам успешной службы в органах Следственного комитета России.