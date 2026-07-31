Тихая угроза: каждый 45-й клещ в Саратовской области заражен болезнью Лайма

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С начала 2026 года санитарные врачи региона провели масштабное исследование популяции кровососущих паразитов. В рамках мониторинга специалисты изучили 900 экземпляров клещей, доставленных из разных районов области.

Результаты лабораторных анализов подтвердили наличие возбудителей инфекций у части насекомых:

У 20 особей обнаружен боррелий — бактерия, вызывающая клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

Это наиболее актуальная инфекция для нашего региона, поражающая кожу, суставы и нервную систему человека.

Таким образом, примерно каждый 45-й исследованный паразит является переносчиком опасного заболевания.

Опасность не только в лесу Управление Роспотребнадзора по Саратовской области обращает внимание жителей на то, что риск заражения существует даже без выезда на природу. Клеща можно случайно принести домой:

На шерсти домашних животных после прогулки;

С букетом полевых цветов или ветками деревьев;

Вместе с зеленью, собранной на дачном участке.

Специалисты напоминают, что территория Саратовской области не является эндемичной по клещевому энцефалиту, однако случаи боррелиоза фиксируются ежегодно. При обнаружении присосавшегося клеща его необходимо как можно скорее удалить и сдать в лабораторию на исследование (например, по адресу: г. Саратов, 1-й Станционный проезд, д. 16).