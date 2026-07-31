Муниципалитеты Саратовской области принимают участие в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Муниципалитеты Саратовской области активно включились в борьбу за победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». На федеральный этап от региона направлены конкурсные заявки 30 муниципальных образований.

Муниципальные образования представили свои наработки в четырех ключевых номинациях:

Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне

Повышение эффективности управления территорией

Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд территории)

В этом году особый акцент сделан на повышение узнаваемости территорий. Ряд муниципалитетов представил инициативы по развитию местных брендов:

Новобурасское муниципальное образование — практика, связанная с развитием села Лох

Город Хвалынск — практика в сфере музейного дела

Мироновское поселение — развитие этнографического туризма на примере Питерской мельницы

Также активно муниципалитеты участвуют в номинациях «Укрепление межнационального мира и согласия» и «Градостроительная политика». Успешные практики тиражируются, что создает прочную основу для дальнейших достижений региона.

«Саратовская область ежегодно демонстрирует стабильно высокие результаты в конкурсе. Конкуренция огромная: из тысячи участников со всей страны федеральная комиссия отбирает лишь 50 победителей, и наши муниципалитеты традиционно входят в их число. Для победителей предусмотрены серьезные денежные премии из федерального бюджета, которые пойдут на решение вопросов местного значения: для сельских поселений — от 3 до 20 миллионов рублей, для городских округов и поселений — от 10 до 50 миллионов. Это реальные средства, которые работают на развитие территорий»,

- отметила заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Валентина Аржанухина.

Содействие муниципалитетам в подготовке заявок оказывают профильные министерства Саратовской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований», а также научные эксперты Поволжского института управления имени П. А. Столыпина — филиала РАНХиГС при Президенте РФ.

Итоги федерального этапа конкурса будут определены до 15 октября.