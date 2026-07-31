Жители Саратовской области высоко оценили качество госуслуг

Фото: Минцифры Саратовской области

По итогам первого полугодия 2026 года более 60 % региональных электронных услуг получили оценку 4,5 балла и выше — это говорит о растущем доверии жителей к цифровым сервисам.

Наивысшую оценку — 5,0 балла за удобство и скорость работы — пользователи поставили сразу четырём ведомствам:

В числе самых востребованных и высоко оценённых услуг — регистрация самоходных машин, получение земельных участков под строительство, назначение ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в приёмной семье, выдача градостроительного плана земельного участка и внесение сведений в реестр такси. Также жители положительно оценили услуги в сферах лесного хозяйства, обращения с ломом металлов, аккредитации спортивных федераций и выдачи путёвок в центры реабилитации.

«Высокие оценки — главный индикатор того, что мы движемся в правильном направлении. Мы внимательно изучаем каждый отзыв, чтобы оперативно устранять недочёты и делать сервисы ещё удобнее», — подчеркнула первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Анастасия Черепанова.