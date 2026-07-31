Количество несчастных случаев в зоне движения поездов в Саратовской области уменьшилось в I полугодии 2026 года

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По итогам I полугодия 2026 года в Саратовской области на полигоне Приволжской железной дороги отмечается уменьшение количества несчастных случаев в зоне движения поездов. В январе-июне был травмирован 1 человек (годом ранее – 9). Из них погиб 1 человек (годом ранее – 5).

Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остаётся хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

В рамках профилактической работы на перегонах и станциях Приволжской магистрали ведется ремонт пассажирских платформ, обновляются пешеходные настилы и системы освещения на станциях, а также устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки безопасности.

Для минимизации количества несчастных случаев железнодорожники регулярно проводят профилактические мероприятия и рейды. В ходе встреч гражданам разъясняются требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов.

В образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях Саратовской области проводятся тематические занятия. Школьникам рассказывают о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, раздают буклеты, памятки, а также показывают тематические видеоролики и мультфильмы.

Напоминаем, железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, пролазить под вагонами, перелезать через автосцепные устройства и забираться на крыши вагонов.

Штраф за хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, а также за переход железнодорожных путей на красный сигнал светофора составляет 500 рублей.