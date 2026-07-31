Парк покорителей космоса стал центром летних праздников для саратовцев

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Жители Саратовской области проявляют большой интерес к творческим и просветительским мероприятиям, которые этим летом активно проходят в Парке покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина.

В августе жителей и гостей ждут:

1 августа — торжественная церемония заключения брака в музейном комплексе.

8 августа — мероприятие ко Дню физкультурника «Нам со спортом по пути!».

15 августа — концертная программа с участием солистов Саратовского областного театра оперетты на площадке приземления спускаемого аппарата.

9 августа — праздник «Дружно величаем – 3 Спаса отмечаем!» (Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы).

29 августа — концертная программа от Саратовского Дома работников искусств.

Также в программе: игры, велопарад, экскурсии, астрономический фестиваль и многое другое.

Министр культуры Наталия Щелканова:

«Мероприятия делают культуру доступной, объединяют семьи, воспитывают уважение к истории».