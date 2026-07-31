Парк покорителей космоса стал центром летних праздников для саратовцев

Жители Саратовской области проявляют большой интерес к творческим и просветительским мероприятиям, которые этим летом активно проходят в Парке покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина.
В августе жителей и гостей ждут:
1 августа — торжественная церемония заключения брака в музейном комплексе.
8 августа — мероприятие ко Дню физкультурника «Нам со спортом по пути!».
15 августа — концертная программа с участием солистов Саратовского областного театра оперетты на площадке приземления спускаемого аппарата.
9 августа — праздник «Дружно величаем – 3 Спаса отмечаем!» (Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы).
29 августа — концертная программа от Саратовского Дома работников искусств.
Также в программе: игры, велопарад, экскурсии, астрономический фестиваль и многое другое.
Министр культуры Наталия Щелканова:
«Мероприятия делают культуру доступной, объединяют семьи, воспитывают уважение к истории».