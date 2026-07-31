Вячеслав Володин возмутился темпами ремонта школы в городе Петровске

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подверг критике медленные темп капремонта школы в Петровске. До 1 сентября — всего месяц, а готовность объекта — лишь 75 %. Спикер прямо указал на провалы в организации работ.

Во время инспекции Володин обратился к главе района: «Работы много. У вас остаётся месяц. За этот месяц вам надо сделать многое, и самое главное — чтобы это было качественно. Потому что вот эта вся штурмовщина может прийти к тому, что потом всё начнёт трещать и сыпаться».

По мнению спикера, корень проблемы — в неправильном выборе подрядчика. Володин в очередной раз подчеркнул: нельзя отдавать соцобъекты тем, кто просто занижает цену на торгах. Нужны опытные строители, которые сделают работу на совесть.

Власти района и представители подрядчика заверили, что успеют всё закончить к Дню знаний.

В соцсетях люди поддержали жёсткую позицию политика. «Давно пора спрашивать по всей строгости. Дети не должны учиться на стройке из за чьей то лени», — пишут пользователи.

Напомним, в Саратовской области Вячеслав Володин держит на особом контроле реализацию нацпроектов в сфере образования. В 2026 году по депутатской программе в регионе планируют капитально отремонтировать 21 школу.