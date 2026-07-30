В Энгельсе провели оздоровительные процедуры для 112-летнего дуба

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Московские специалисты в области древесных экспертиз приехали в Энгельс, чтобы оздоровить уникальный 112-летний дуб, растущий на территории памятника природы «Урочище „Тинь-Зинь“». Дуб имеет необычную трёхствольную форму и внесён в национальный реестр старовозрастных деревьев. В 2023 году ему присвоили статус «Дерево — памятник живой природы».

В сентябре 2025 года была проведена детальная диагностика. Специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» обследовали дерево, уточнили его параметры и определили возраст — 112 лет. На основе результатов назначили комплекс мер по оздоровлению.

Первый день работ включал санитарную обрезку кроны, очистку и выравнивание почвы. На завтра запланированы аэрация и инжектирование удобрений в корнеобитаемый слой. В дальнейшем процедуры повторят с использованием другого удобрения, а также обустроят настил для защиты корней. Также обновлён информационный стенд у дуба.