В Самойловке благоустроили новую зону отдыха

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В рабочем посёлке Самойловка завершили второй этап благоустройства зоны отдыха на улице Ленина в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. На общественной территории установили новые качели, скамейки и ограждение.

Всего в регионе благоустроено около 1,5 тысячи территорий — парков, скверов, набережных и стадионов, которые выбрали сами жители. Первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Мышев отметил, что федеральная программа — один из самых эффективных механизмов влияния граждан на обновление городской среды.