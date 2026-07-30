Госветслужба Саратовской области подвела итоги вакцинации животных за полгода

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В первом полугодии 2026 года Госветслужба провела масштабную кампанию по вакцинации сельскохозяйственных животных, направленную на профилактику инфекционных заболеваний. Прививки позволили обеспечить высокий уровень защиты поголовья и снизить риски распространения особо опасных болезней, общих для человека и животных.

Свиньи вакцинированы против классической чумы (313 тыс. голов), сибирской язвы (41,9 тыс.), рожи свиней (123,8 тыс.) и цирковирусной инфекции (232,6 тыс.). Крупный рогатый скот привит от лептоспироза (118,1 тыс.), сибирской язвы (242,4 тыс.), ящура (413,7 тыс.) и заразного узелкового дерматита (154,1 тыс.). Мелкий рогатый скот вакцинирован против лептоспироза (46,7 тыс.), сибирской язвы (221,7 тыс.) и ящура (466,4 тыс.). Также проведены исследования КРС на лейкоз — 219,7 тыс. голов.

Начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев отметил: «Профилактика — это лучший способ защитить и животных, и людей. Вакцинация в первом полугодии создала надёжный барьер против опасных болезней. Мы продолжим эту работу во втором полугодии».