В Энгельсе прошли мастер-классы в поддержку фестиваля «ФормАРТ»

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В Энгельсе на площадках Дома молодёжи и молодёжного пространства «Орленок» прошли мастер-классы в поддержку VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Мероприятия объединили творческую молодёжь, желающую освоить новые техники и проявить свои таланты. Фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В Доме молодёжи мастер-класс провёл художник Руслан Кикбаев. Участники изучили техники работы с натурой, особенности композиционного построения натюрморта и методы передачи светотеневых эффектов. По итогам встречи каждый участник подготовил собственную работу, применив полученные знания на практике. В «Орленке» прошёл мастер-класс по художественной росписи деревянных панно с элементами русской матрёшки — основное внимание уделили орнаменталистике, подбору цветовой палитры и развитию прикладных навыков.

Все участники создали свои авторские работы, которые продемонстрировали усвоенные техники и творческий подход. Мастер-классы стали важным этапом подготовки к фестивалю, позволив молодым художникам получить ценный опыт и вдохновение. Комитет молодёжной политики Саратовской области продолжает поддерживать талантливую молодёжь и развитие уличного искусства в регионе.