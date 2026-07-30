Саратовцам разъяснили новые правила подтверждения ухода за нетрудоспособным

Отделение Социального фонда России по Саратовской области выплачивает надбавку на уход более 80 тысячам пенсионеров старше 80 лет и гражданам с инвалидностью I группы. Для её получения обращаться с заявлением не нужно — Отделение СФР назначает выплату автоматически к пенсии по одному из оснований: при достижении 80 лет или при оформлении инвалидности I группы. Размер надбавки в 2026 году для страховых пенсий составляет 1413,86 рубля. Кроме того, период ухода может быть учтён в страховой стаж ухаживающего — за полный календарный год начисляется 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).

С 1 января 2027 года вступают в силу новые правила подтверждения ухода за нетрудоспособным человеком. Чтобы период ухода был включён в страховой стаж, необходимо подать заявление до начала ухода и получить согласие пенсионера. Далее подтверждать уход потребуется ежегодно. Если вы заботились о нетрудоспособном человеке в течение 2026 года или раньше, подтвердить прошлые периоды можно по действующим правилам до конца 2027 года. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе СФР.

Новые правила не коснутся граждан, получающих ежемесячную выплату по уходу за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы. Для них включение периодов ухода в стаж останется без изменений — они устанавливаются беззаявительно. По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр Отделения СФР по Саратовской области по бесплатному телефону 8 800-100-00-01. Специалисты подробно проконсультируют по всем изменениям.