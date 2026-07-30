Для дальнейшего развития Саратовской кондитерской фабрики разработают Дорожную карту

Фото: Минсельхоз Саратовской области

С потенциалом одного из старейших предприятий регионального пищепрома – Саратовской кондитерской фабрикой – ознакомились зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Василий Котов и заместитель министра Наталья Мариевская.

Сегодня ассортимент фабрики – это помадные, пралиновые и кремовые конфеты и эксклюзивные наборы шоколадных конфет, вафли и вафельные рулетики, печенье, различные виды крекера и многое другое. Кроме этого, Саратовская фабрика является единственной кондитерской фабрикой в стране, которая использует живую вишню для производства конфет «Вишня в шоколаде».

В последние годы существенно расширилась география продаж: помимо российских регионов, выросли поставки в Таджикистан, Армению, Белоруссию, увеличился ассортимент продукции, поставляемой в КНР.

В ходе визита на предприятие глава регионального минсельхоза осмотрел ход работ по модернизации и техническому перевооружению производства. Также в настоящее время, рассказал руководитель фабрики Александр Суткевич, ведутся работы по заключению договоров на поставку новых форм для отливки конфет, разрабатываются новые рецепты начинок, идет актуализация технологических карт.

Налажен выпуск новинок, среди которых – вафли «Мадам Руж» по мотивам торта «Красный Бархат», конфеты «Имбирный пряник», «Яблочный штрудель», «Соленый арахис» и другие. К новогодним праздникам планируется запуск новой линейки конфет под названием «Шоколадный бутик».

В рамках обсуждения планов по дальнейшему развитию предприятия было принято решение о разработке «дорожной карты», включающей ряд направлений, необходимых для того, чтобы фабрика могла эффективно двигаться дальше. В том числе это обеспеченность квалифицированными кадрами, в первую очередь – техническими специалистами, и расширение присутствия в федеральных торговых сетях.

«Давайте продолжать совместную работу, чтобы ваша продукция была в тренде и чтобы она конкурировала», - подвел итоги встречи Василий Котов.

В настоящее время на территории фабрики работает фирменный магазин, в котором представлен широкий ассортимент саратовских кондитерских изделий.