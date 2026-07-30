Эксперт отметил позитивные изменения состояния дорожной сети региона

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Саратовская область заняла шестое место в рейтинге «РИА Новости» по качеству автомобильных дорог регионального и федерального значения. По мнению экспертов, в регионе нормативам соответствует 88,7% трасс.

Председатель регионального отделения «Всероссийского общества автомобилистов» Дмитрий Зиновьев отмечает значительные улучшения качества дорожного полотна:

«Я часто езжу по области, выезжаю и за её пределы, в том числе, на своем автомобиле: командировки, отпуск. Передвигаться по нашим дорогам действительно стало комфортнее. Работы на трассах ведутся, и это заметно. Уверен, что изменения, которые произошли в дорожной отрасли менее чем за десять лет, отметили как жители нашего региона, так и гости. Теперь, главное, эту работу продолжать, не сбавлять темпа».

Напомним, всего за время реализации дорожного национального проекта в Саратовской области общая протяженность обновленных региональных дорог превысит 2,5 тысячи километров с учетом планов на текущий год.

В 2026 году доля дорог крупнейших городских агломераций, соответствующая нормативным требованиям, должна составить 87,22%.

В порядок привели дорожное полотно на всем протяжении ключевых маршрутов, соединяющих регион с Пензенской, Волгоградской и Ульяновской областями.