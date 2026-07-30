ОРВИ и COVID-19: статистика заболеваемости в Саратовской области

В Саратовской области за неделю зарегистрировано 4 323 случая заболевания ОРВИ. Из них 179 пациентов потребовалась госпитализация. Кроме того, зафиксировано ещё 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Показатели остаются на уровне, характерном для текущего сезона.

Министр здравоохранения региона Владимир Дудаков сообщил, что ситуация по заболеваемости находится на постоянном контроле. Медицинские учреждения готовы к приёму пациентов, обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и средствами защиты. Врачи напоминают о важности своевременного обращения за помощью при первых симптомах.

Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры профилактики: при появлении признаков ОРВИ оставаться дома, избегать контактов и при необходимости вызывать врача.