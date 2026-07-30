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НовостиОбщество30 июля 2026 15:32

Саратовец заказал интим-услугу и потерял 13 тысяч рублей

Мошенница обманула жителя Заводского района на 13 тысяч
Источник:kp.ru

В Саратове 38-летний житель Заводского района стал жертвой интернет-мошенницы. Мужчина заказал в интернете интимную услугу, после чего с ним связалась неизвестная по телефону и попросила сразу оплатить свидание. Саратовец перевёл на указанный счёт более 13 тысяч рублей, но обещанная встреча так и не состоялась — он остался и без денег, и без услуги.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личность злоумышленницы и проверяет возможные другие эпизоды её преступной деятельности. Сотрудники ГУ МВД региона напоминают: оплата услуг заранее — один из самых распространённых способов мошенничества в сети.

Правоохранители призывают жителей быть бдительными и не переводить деньги незнакомым лицам, особенно при заказе услуг через интернет