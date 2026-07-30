В Саратове открылся инклюзивный спортзал для ветеранов СВО и воспитанников РиФ

Фото: МинИнформ 64 Z

В Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школе «Реабилитация и Физкультура» («РиФ») дан старт работе нового инклюзивного спортивного зала. Торжественное мероприятие в рамках федерального партийного проекта «Единая Россия» «Новая высота» посетила заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова.

Инициатива создания специализированного пространства принадлежит самим участникам специальной военной операции. Проект направлен на развитие массового адаптивного спорта и формирование комфортной среды для физической реабилитации ветеранов, получивших инвалидность в ходе боевых действий.

«Я знаю, в Саратовской области сегодня много побед по разным направлениям, в том числе и спортивным. Непосредственно в этом учреждении потрясающая школа, которая учит и готовит победителей. Но сейчас речь не только о спорте, но и о новой жизни. Такие тренажерные залы формируют реабилитационную среду, дают возможность идти дальше, к новым победам по возвращению домой», — подчеркнула вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила важность совместного тренировочного процесса, где защитники Отечества показывают пример воспитанникам школы, как не отступать перед трудностями.

Новый зал оснащен специализированными тренажерами, скамьями и оборудованием, максимально приспособленным для людей с ограничениями по здоровью, в том числе для тех, кто передвигается на инвалидных колясках. Возможности комплекса высоко оценили сами ветераны. Финалист региональной программы «Наши герои» Сергей Пригода отметил: «Многим бойцам, вернувшимся с СВО, нужна физическая и психологическая реабилитация... Открытие такого уникального зала — это еще один шанс для многих ребят поддержать свою форму, адаптироваться к мирной жизни и достичь новых высот».

Школа «РиФ» имеет богатую историю подготовки элитных паралимпийцев. Именно здесь начинали свой путь призеры Паралимпийских игр Юлия Овсянникова, Наталья Мартяшева и чемпион мира Денис Тарасов. Сегодня в школе и ее филиалах адаптивным спортом занимаются 16 ветеранов СВО. Как рассказала директор учреждения Елена Соболева, их сопровождают квалифицированные тренеры-преподаватели. Помимо занятий в новом зале, спортсменам доступны общеразвивающие программы (плавание, дартс, бочча, пулевая стрельба), лечебная физкультура, а также медицинские услуги: массаж, гидромассаж, инфракрасная сауна и терапевтические ванны.

По итогам визита Анна Кузнецова дала положительную оценку созданным возможностям для восстановления здоровья и высоким достижениям воспитанников школы, отметив, что работа по поддержке ветеранов и развитию детского спорта будет продолжена.