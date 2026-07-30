На рыбоперерабатывающем предприятии в Саратовской области внедрят бережливые технологии для роста производительности

Фото: Минэкономразвития Саратовская область

На ООО «РЗ» дан старт участию предприятия в федеральном проекте «Производительность труда». В рамках стартового совещания руководство и профильные специалисты определили цели, задачи и выбрали пилотный участок для оптимизации.

В течение ближайших шести месяцев команда проекта под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) будет внедрять инструменты бережливого производства на участке по производству филе минтая.

Главная цель участия — достижение ежегодного пятипроцентного роста производительности труда. Предстоящие изменения призваны сделать рабочий процесс более эффективным и структурированным. Ожидается, что оптимизация позволит: сократить производственные издержки; устранить потери времени и ресурсов; увеличить выработку готовой продукции на пилотном потоке.

«Участие в национальном проекте дает саратовским предприятиям прямой доступ к лучшим практикам организации производства без существенных капитальных вложений. Фокус на конкретном участке — производстве филе минтая — позволит быстро получить измеримый результат и в дальнейшем масштабировать успешный опыт на все мощности завода», — прокомментировали в региональном министерстве экономического развития.

Напомним, федеральный проект «Производительность труда» реализуется в России в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». По данным на сегодняшний день, 110 предприятий Саратовской области уже повышают эффективность своих производственных процессов в рамках этой инициативы.