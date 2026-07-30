В Самойловке благоустроили новую зону отдыха

Фото: Администрация Самойловского района

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рабочем поселке Самойловка завершили второй этап благоустройства зоны отдыха на улице Ленина. Напомним, города и поселки региона становятся уютнее и красивее благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом Владимиром Путиным.

В частности, на общественной территории поставили новые качели, скамейки, установили ограждение.

«Всего в рамках федерального проекта в регионе благоустроили порядка 1,5 тысяч территорий - это парки, скверы, набережные и стадионы, которые выбирали сами местные жители. По этой причине федеральная программа считается одним из самых эффективных механизмов влияния граждан на обновление городской среды», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.