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НовостиОбщество30 июля 2026 14:10

В Самойловке благоустроили новую зону отдыха

Источник:kp.ru
Фото: Администрация Самойловского района

Фото: Администрация Самойловского района

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рабочем поселке Самойловка завершили второй этап благоустройства зоны отдыха на улице Ленина. Напомним, города и поселки региона становятся уютнее и красивее благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом Владимиром Путиным.

В частности, на общественной территории поставили новые качели, скамейки, установили ограждение.

«Всего в рамках федерального проекта в регионе благоустроили порядка 1,5 тысяч территорий - это парки, скверы, набережные и стадионы, которые выбирали сами местные жители. По этой причине федеральная программа считается одним из самых эффективных механизмов влияния граждан на обновление городской среды», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.