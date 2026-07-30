Саратовский ветеран СВО принимает участие во всероссийском шахматном турнире «Шахматы для СВОих»

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стартовал первый всероссийский шахматный турнир «Шахматы для СВОих». Участниками федерального финала стали победители региональных и муниципальных турниров, которые прошли в мае в рамках акции «Ход Победы».

Саратовскую область на турнире представит ветеран СВО, финалист региональной программы «Наши герои» Олег Панферов.

Соревнования соберут более сотни ветеранов специальной военной операции со всей страны.

Турнир был организован многократным чемпионом мира по шахматам Сергеем Карякиным, при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества». Главным событием станет сеанс одновременной игры с чемпионом.

Для многих ветеранов шахматы становятся не просто игрой, но и важным инструментом психоэмоционального восстановления. Концентрация, стратегическое мышление и живое общение за доской помогают снизить тревожность, найти новых друзей и почувствовать себя частью большого сообщества.