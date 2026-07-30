В Курск отправлена гуманитарная помощь

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Активисты проектов «Женское движение» и «Крепкая семья» города Аткарска отправили гуманитарную помощь в Курск для жителей и бойцов.

«В посылках - продукты питания, вещи, маскировочные сети и костюмы «Лешего». В приграничный регион груз доставят активисты группы «Русский мир». Наша группа работает под девизом: «Помогая бойцам, мы приближаем победу!» - поделилась активистка партпроектов Мария Савченко.

Всесторонняя поддержка бойцов СВО и членов их семей – приоритетное направление Народной программы партии «Единая Россия»