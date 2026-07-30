В Саратовской области фотоловушка сняла краснокнижную рысь

Фото: САратовская область

В заказнике «Центральный» фотоловушки запечатлели рысь, занесённую в региональную Красную книгу. Впервые этого хищника заметили в 2024 году — тогда насчитывалось 13 особей. По последним данным, популяция выросла до 21 особи. Рысь обитает в основном в Вольском и Хвалынском районах, но встречена и в Красноармейском.

Хищник редко попадается на учёты, но фотоловушки фиксируют его активность. Это говорит об осторожности животного и о том, что оно только начинает осваивать территорию заказника.

Постепенный рост численности рыси — хороший знак для экосистемы региона. Краснокнижная кошка возвращается в саратовские леса.