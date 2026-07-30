В Любимово «Поезд здоровья» осмотрел 55 человек

В селе Любимово Советского района специалисты «Поезда здоровья» осмотрели 55 жителей. У 34 выявлены отклонения в состоянии здоровья, двое направлены на госпитализацию, 20 — на дополнительное обследование. Выездная диагностика помогает сельчанам получить квалифицированную помощь без поездок в город.

С апреля по сентябрь «Поезда здоровья» работают в отдалённых районах области. В этом году мобильные бригады совершили уже 30 выездов. Осмотрены более 3,4 тысячи человек, у 1,4 тысячи выявлены нарушения, 116 направлены в стационары. Работают передвижные комплексы, консультации проводят ведущие врачи областных медучреждений.

«Поезда здоровья» — традиция, которая приносит результат. Она помогает повысить доступность медицины и мотивирует к заботе о здоровье, — отметил министр Владимир Дудаков. Программа продолжается: выезды запланированы на август и сентябрь.