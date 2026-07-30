Курганная группа в Новобурасском районе полностью исследована

Фото: Время Саратовское

Из перечня выявленных объектов культурного наследия исключён памятник археологии «Курганная группа «Марьино-Лашмино-3» в Новобурасском районе. Основанием стали завершённые спасательные археологические работы. Объект обнаружили в 2022 году при разведке на участке, где планировалась реконструкция для газовой промышленности. Поскольку курганы попадали в зону стройки, весной 2026 года провели спасательные раскопки. Работы выполнила экспедиция под руководством археолога Светланы Курочкиной.

Специалисты полностью изучили пять курганов и прилегающие участки. Общая площадь исследований превысила 5 800 квадратных метров. В ходе раскопок обнаружены предметы эпохи поздней бронзы: керамическая посуда (в том числе сосуды с орнаментом), кремневые отщепы, костяной псалий с циркульным орнаментом (деталь конской упряжи), останки людей и животных, а также остатки деревянных перекрытий, бересты и меловой подсыпки в погребениях.

В настоящее время находки проходят камеральную обработку и изучаются. Проведённая экспертиза подтвердила, что курганная группа изучена полностью, полученные данные исчерпывающие.