Малым и средним предприятиям доступны широкие возможности для развития бизнеса за рубежом. Экспортёрам оказывается государственная поддержка через платформу «Мой экспорт» на сервисе «Профессионалы экспорта». Компании могут воспользоваться услугами бесплатно или оплатить лишь их часть, что снижает финансовую нагрузку. Сервис разработан Российским экспортным центром и предоставляет все необходимые услуги для выхода на зарубежные рынки.

В рамках программы поддержки МСП предприниматели могут получить 10 услуг с господдержкой по ключевым направлениям: поиск иностранного покупателя, логистическое и таможенное сопровождение, участие в международных бизнес-миссиях и выставках, международная сертификация и аналитика. Финансируется до 100% стоимости услуги. Услуги оказывают аккредитованные бизнес-партнёры Российского экспортного центра.

Процесс получения услуг осуществляется в цифровом формате: от подачи заявки до подписания документов. После регистрации на платформе «Мой экспорт» нужно выбрать услугу, заполнить заявку, система подберёт подходящих подрядчиков. Затем можно подписать договор и акт выполненных работ онлайн. Сервис доступен по ссылке. Поддержка экспортёров реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом Владимиром Путиным