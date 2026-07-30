В Энгельсе начали создавать мурал «Лица одной страны»

В Энгельсе приступили к созданию мурала «Лица одной страны», посвящённого Году единства народов России. Автор работы — молодой художник Иван Сергеев, представляющий Саратовскую область в финале VII сезона фестиваля уличного искусства «ФормАРТ». Его эскиз успешно прошёл отбор среди более 400 заявок из регионов Приволжского федерального округа.

Сейчас художник наносит рисунок на фасад здания, воплощая проект в монументальном формате. Фестиваль «ФормАРТ» проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Он направлен на развитие уличного искусства и поддержку молодых талантов.

Новый мурал станет ярким украшением Энгельса и символом единства народов страны.