В селе Любимово специалисты «Поезда здоровья» осмотрели 55 человек

В селе Любимово Советского района специалисты «Поезда здоровья» осмотрели 55 жителей, у 34 выявлены отклонения, двое направлены на госпитализацию, 20 — на дополнительное обследование. Проект действует ежегодно с апреля по сентябрь: мобильные медицинские комплексы выезжают в отдалённые районы, где ведущие врачи из Саратова и Энгельса проводят диагностику. В 2026 году уже совершено 30 выездов, обследовано более 3,4 тысячи человек, у 1,4 тысячи найдены отклонения, 116 госпитализированы, более 900 направлены на дообследование.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков отметил, что цель проекта — повышение доступности медпомощи, мотивация к здоровому образу жизни и профилактике. Работа мобильных бригад продолжится в августе и сентябре.