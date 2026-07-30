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НовостиОбщество30 июля 2026 11:37

Жительница Степное продала иномарку и перевела 725 тысяч мошенникам

В Саратовской области женщина отдала аферистам 725 тысяч за «безопасность»
Источник:kp.ru

61-летняя жительница поселка Степное стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты убедили её, что на её имя оформляют кредит, и посоветовали перевести деньги на «безопасный счёт». Женщина продала свою иномарку Kia Picanto в Энгельсе за 725 тысяч рублей и перевела все деньги через банкомат на счёт, указанный злоумышленниками.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Автомобиль изъят и помещён на спецстоянку. Жертва поняла обман слишком поздно.

Полиция напоминает: «безопасных счетов» не существует. Не совершайте финансовых операций по указанию незнакомцев, проверяйте информацию и советуйтесь с родственниками.