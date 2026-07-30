В Калининске полицейские и дружинники предупреждают о мошенниках

В Калининске в рамках акции #ТвояБезопасность сотрудники МО МВД России «Калининский» совместно с представителями Добровольной народной дружины проводят профилактические беседы с жителями. Полицейские и дружинники выходят на улицы, посещают магазины, учреждения и организации, чтобы рассказать горожанам о самых распространённых схемах мошенничества и способах защиты от них. Всем вручают памятки с рекомендациями, которые помогут не стать жертвой аферистов и сохранить сбережения.

Сотрудники напоминают основные правила безопасности: никогда не сообщайте незнакомцам данные банковской карты, коды из СМС и пароли; если звонят «из банка» или «полиции» и просят срочно перевести деньги — это почти наверняка мошенники, лучше сами перезвоните в банк по официальному номеру; не переходите по подозрительным ссылкам; всегда перепроверяйте информацию, особенно если речь идёт о деньгах или личных данных.

Особое внимание полицейские уделяют профилактике среди пожилых людей — они чаще всего становятся жертвами мошенников. Жителям рекомендуют обязательно рассказывать об этих правилах своим пожилым родственникам.