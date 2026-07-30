Житель Советского района стал фигурантом дела о грабеже

В Советском районе Саратовской области 24-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о грабеже. В полицию обратилась 24-летняя жительница села Новокривовка, которая рассказала, что ранним утром 5 июля знакомый выхватил из её рук сотовый телефон. По словам потерпевшей, приятель приехал к ней домой на машине, но около дома встретил её мать, с которой у него завязался конфликт. Девушка вышла на улицу и начала снимать ссору на телефон, однако мужчине это не понравилось — он выхватил мобильник и уехал в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее не судимый односельчанин. В ходе допроса молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что выхватил телефон в порыве эмоций, а по дороге выбросил его. По факту произошедшего дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Полиция напоминает: любые конфликты необходимо решать мирным путём, а эмоционал