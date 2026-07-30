Житель Пугачевского района 17 лет незаконно получал выплаты по инвалидности

В Пугачевском районе Саратовской области выявлен факт мошенничества при получении выплат по инвалидности. Следственное подразделение МО МВД России «Пугачевский» возбудило уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ. Установлено, что 73-летний житель села Давыдовка, ранее не судимый, предоставил в уполномоченный орган подложные медицинские документы, на основании которых ему была присвоена 1 группа инвалидности. Затем мужчина подал заявление на социальные выплаты.

На протяжении 17 лет злоумышленник ежемесячно незаконно получал пенсию по инвалидности. Общая сумма ущерба государственному бюджету составила 771 717 рублей. Следствие установило, что фиктивные справки использовались для получения права на выплаты, хотя реальных оснований для инвалидности у мужчины не было.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Следствие напоминает, что мошенничество при получении социальных выплат влечёт серьёзную уголовную ответственность.