В Энгельсском районе полиция выявила теплицу с 21 кустом конопли

В Энгельсском районе полицейские выявили подпольную теплицу с 21 кустом конопли на частном домовладении в селе Шумейка. Хозяин — 35-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом, попал под подозрение в рамках операции «Мак-2026».

В ходе обыска сотрудники МУ МВД «Энгельсское» обнаружили в теплице тщательно выращиваемые наркосодержащие растения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Горе-садоводу грозит до двух лет лишения свободы.