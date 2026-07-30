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НовостиОбщество30 июля 2026 10:53

В Энгельсском районе полиция выявила теплицу с 21 кустом конопли

В селе Шумейка полицейские обнаружили подпольную плантацию конопли
Источник:kp.ru

В Энгельсском районе полицейские выявили подпольную теплицу с 21 кустом конопли на частном домовладении в селе Шумейка. Хозяин — 35-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом, попал под подозрение в рамках операции «Мак-2026».

В ходе обыска сотрудники МУ МВД «Энгельсское» обнаружили в теплице тщательно выращиваемые наркосодержащие растения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Горе-садоводу грозит до двух лет лишения свободы.