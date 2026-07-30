Марксовский район высоко оценили за профилактику и спорт

Рабочая группа межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних высоко оценила профилактические практики Марксовского района. Среди главных точек притяжения для трудных подростков — клуб единоборств «Колизей». Ребята, состоящие на учёте, тренируются и занимают призовые места на всероссийских соревнованиях. Также они посещают цирк «Арт Алле» на благотворительной основе.

С 2024 года в районе работает инклюзивный проект «Театр равных возможностей» для детей с ОВЗ. Кадровый центр трудоустроил 348 подростков, из них 53 — на предприятиях. В школах — патриотические экспозиции, интерактивные стенды. В центре «Семья» с мая 2026 года запущен проект игротерапии для детей с посттравматическими расстройствами.

Победу во II грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив одержал проект «Наследники традиций». На августовском фестивале «Хлебная пристань» гости увидят национальные подворья, а кульминацией станет создание 7-метровой лоскутной карты района, символизирующей единство семи народов. «План по трудоустройству подростков перевыполнен, гранты находят отклик — это системный подход», — отметила председатель комиссии Анастасия Борода.