Дом мещанина-мебельщика в Саратове стал памятником архитектуры

Дом на улице Челюскинцев, 67 в Саратове, где жил мещанин Иван Харитонов, изготавливавший мебель, включён в реестр объектов культурного наследия. Комитет культурного наследия области утвердил соответствующий приказ. Здание построено в конце XIX века в эклектичном кирпичном стиле. На планах Саратова 1870 и 1881 годов дворовое место ещё не имело каменного здания. Впервые дом появился в документах позже, а в начале XX века его владельцем значился мещанин Иван Харитонов. По данным справочника «Вся Россия» за 1900 год, во дворе находилась столярная мастерская, где он изготавливал мебель. После революции дом национализировали и отдали под жилые квартиры.

Уникальные особенности строения также установлены. В предмет охраны вошли главный и дворовый фасады. На первом этаже парадного фасада выделены угловые ризалиты с входами, украшенные пилястрами. Дверные проёмы имеют лучковое завершение. Фасад завершают три аттика. Особый интерес представляет дворовый фасад: второй этаж опоясывает открытая деревянная галерея с резным карнизом и слуховое окно чердака. Окна дополнены наличниками и сандриками. В интерьерах зафиксированы филенчатые двери и деревянная лестница с ограждением.