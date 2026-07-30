Завершён ремонт дороги в Марксе, ведущей к 13 социально-культурным объектам

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В Марксе завершён ремонт транзитного маршрута по улицам Дорожная, Карла Маркса, Кирова, Загородная Роща. Протяжённость дороги — 5 километров. Работы выполнены с опережением срока: контракт предусматривал завершение в октябре. Дорога ведёт к Центру внешкольной работы, парку Победы, парку Екатерины II, поликлинике, районной больнице, ДЮСАШ, библиотеке и краеведческому музею. Также она является частью маршрута к лагерям «Орлёнок» и «Огонёк», рядом находятся школа №4, колледж искусств и Городской парк.

Директор Центра внешкольной работы Людмила Жуйкова отметила, что в учреждении занимаются более 1200 ребят, и дорога к центру стала комфортнее. Заведующая музеем Ирина Аврамиди добавила, что теперь туристы могут добираться напрямую, а не через объездную.

Ремонт выполнен по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом Владимиром Путиным. В 2026 году объём финансирования нацпроекта в области составляет 14,7 млрд рублей, запланированы работы на 77 объектах.