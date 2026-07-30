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НовостиОбщество30 июля 2026 9:57

Инфекционное отделение Марксовской больницы получит новую кровлю

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» продолжает обновление
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Капитальный ремонт кровли инфекционного отделения стационара Марксовской районной больницы идёт полным ходом. Демонтаж старых изношенных конструкций проведён максимально оперативно. Сейчас подрядчики проводят ремонт и усиление конструкций, затем предстоит монтаж нового кровельного покрытия и приёмка работ. Главный врач Виталий Луцет отметил, что ремонт идёт по графику, пациенты не испытывают неудобств, а все работы сосредоточены на улице.

Кровля не ремонтировалась десятилетиями, и возможность её обновить появилась в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Программа была рассчитана до 2025 года, но по решению Президента Владимира Путина продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Обновление кровли повысит комфорт и безопасность пациентов и персонала.