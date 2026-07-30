Парк покорителей космоса: август полон праздников и концертов

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Парк покорителей космоса имени Гагарина продолжает оставаться центром летних праздников в Саратовской области. В августе здесь пройдут десятки мероприятий: тематические игры, концерты, велопарад, зарядки, экскурсии, астрономический фестиваль, празднование трёх Спасов и фестиваль-конкурс «Народная сцена». 1 августа состоится торжественная церемония бракосочетания, 8 августа — День физкультурника, 19 августа — праздник Медового, Яблочного и Орехового Спасов.

Министр культуры Наталия Щелканова отметила: «Мы рады видеть растущий интерес к культурным событиям в Парке. Летняя программа — от семейных акций до концертов — уже стала важной частью общественной жизни региона. Здесь мы делаем культуру доступной и интересной».

Все мероприятия пройдут на площадках музейного комплекса и на месте приземления спускаемого аппарата. Вход на многие события свободный.