Энгельсский краеведческий музей готовит новые выставки

Ремонт в Энгельсском краеведческом музее близится к завершению — специалисты переходят от строительных работ к художественно-экспозиционной части в рамках национального проекта «Семья». После двухгодичного капитального ремонта залы готовы принять новые экспозиции. Открытие будет проходить поэтапно: первым для посетителей распахнёт двери второй этаж со стороны парадного входа у центральной лестницы.

Центральная экспозиция будет посвящена жизни и творчеству художника Якова Вебера — посетители увидят подлинные произведения и уникальные архивные материалы. На текущем этапе выполнены замеры помещений, разработаны схемы и чертежи тематических комплексов, ведётся цифровая обработка фотографий и документов для информационных панелей и мультимедийных материалов.

Министр культуры Наталия Щелканова отметила: «Реконструкция Энгельсского музея — важный шаг в сохранении и популяризации нашей истории. Нацпроект «Семья» даёт возможность обновить пространства и сделать их доступнее и интереснее для всех поколений».