Расходы бюджета на нацпроекты за первое полугодие превысили 17 млрд рублей

Расходы областного бюджета на реализацию национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным, за первое полугодие 2026 года превысили 17 миллиардов рублей. По данным месячной отчётности, на 1 июля исполнение составило 17,2 млрд рублей, из которых 12,8 млрд — средства федерального бюджета. Муниципальным образованиям на реализацию мероприятий направлено 4,2 млрд рублей.

Наибольший объём финансирования пришёлся на национальный проект «Инфраструктура для жизни» — 8,4 млрд рублей. Значительные средства направлены также на проекты «Молодёжь и дети» (3,6 млрд), «Семья» (3,1 млрд) и «Продолжительная и активная жизнь» (1,8 млрд). Меньшие объёмы освоены по направлениям «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Экологическое благополучие» и «Кадры».

Финансирование по всем проектам осуществляется в соответствии с утверждёнными планами. Распределение средств показывает приоритеты региона в развитии инфраструктуры, поддержке семей и молодёжи, а также в улучшении качества жизни населения. Министерство финансов Саратовской области продолжает контроль за целевым использованием бюджетных средств.