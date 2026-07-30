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НовостиОбщество30 июля 2026 9:29

В саратовском сквере зацвели кувшинки на пруду

Красные и жёлтые кувшинки украсили пруд в сквере Расковой
Источник:kp.ru
Фото: МБУ «Садово-парковое»

Фото: МБУ «Садово-парковое»

Пруд в сквере имени Марины Расковой в Заводском районе Саратова заметно преобразился — в водоёме зацвели кувшинки. Красные и жёлтые цветы радуют горожан и кажутся яркими фонариками над поверхностью воды.

Растения были высажены специалистами МБУ «Садово-парковое» ещё прошлым летом. Теперь, спустя год, они дали первые цветы и стали настоящим украшением общественного пространства.

Сотрудники учреждения приглашают жителей полюбоваться результатами и сделать яркие летние фото: «Приходите полюбоваться первыми результатами — яркие цветы отлично смотрятся на летних фото! До встречи в парках!»