Молодой мужчина погиб в ДТП у саратовского села

Фото: Госавтоинспекция 64

Вечером 29 июля в Новобурасском районе Саратовской области произошла смертельная авария. В 17:20 вблизи села Радищево столкнулись автомобили «Лада Веста» и «Датсун». За рулём отечественной легковушки находился водитель 2001 года рождения, иномаркой управлял 35-летний мужчина. В результате ДТП водитель «Датсун» получил смертельные травмы и скончался на месте.

Из иномарки госпитализированы несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девочка. Водитель «Весты» также доставлен в больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые опрашивают свидетелей и фиксируют все детали происшествия.

Прокуратура взяла ход проверки на контроль. В ходе надзорных мероприятий ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку по факту ДТП.