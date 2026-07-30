Роспотребнадзор: 234 жителя Саратовской области отравились «палёным» алкоголем

В Саратовской области за первое полугодие 2026 года зафиксировано 234 случая отравления спиртосодержащей продукцией. Показатель вырос на один случай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда было зарегистрировано 233 отравления. Большинство инцидентов (212) связаны с употреблением этилового спирта, ещё 22 случая пришлись на непищевые спиртосодержащие жидкости. Отравлений суррогатами в этом году не зарегистрировано.

Среди пострадавших преобладают взрослые — 214 случаев (91,5%). Однако тревогу вызывают отравления среди подростков и детей: на возрастную группу 15–17 лет пришлось 9 случаев (3,8%), а на детей до 14 лет — 11 (4,7%). Это говорит о том, что алкогольная продукция остаётся доступной даже для несовершеннолетних, несмотря на запреты.

Наиболее неблагополучная ситуация с отравлениями алкоголем сохраняется в трёх городах — Саратове, Балакове и Энгельсе. Роспотребнадзор призывает жителей быть внимательными при покупке спиртного, не приобретать продукцию в сомнительных местах и не употреблять жидкости, не предназначенные для питья.