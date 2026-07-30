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В Саратовском аэроклубе завершилась подготовка космонавтов

В Саратовском аэроклубе имени Ю. А. Гагарина завершилась специальная парашютная подготовка космонавтов.

За время сборов каждый участник программы выполнил по 40 прыжков с парашютом. Обновлённая инфраструктура и современная учебно-материальная база позволили провести подготовку на высочайшем уровне.

Реконструкция аэроклуба была проведена по инициативе председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Сегодня здесь созданы все условия для выполнения важнейших задач: от подготовки космонавтов до обучения парашютистов и лётчиков. Современная авиационная техника и оборудование делают аэроклуб одной из ведущих площадок страны в этом направлении.