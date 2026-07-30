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НовостиОбщество30 июля 2026 8:53

Стюардесса попала в Балаковскую больницу после укуса спасённого котёнка

Рыжий котёнок укусил спасительницу за руку в Балакове
Источник:kp.ru

В Балаковскую больницу попала 38-летняя стюардесса из Московского региона. Причина — укус рыжего котёнка, которого она сбила на трассе и решила спасти. Женщина доставила животное в ветеринарную клинику, но перепуганный котёнок вцепился ей в правую руку.

Котёнка передали родственникам, а бортпроводнице потребовалась помощь травматологов. Сейчас она проходит курс прививок от бешенства. Угрозы жизни нет, скоро она вернётся к работе.

Доброе сердце обернулось уколами и больничной палатой. Но котёнок спасён — и это главное.