Стюардесса попала в Балаковскую больницу после укуса спасённого котёнка

В Балаковскую больницу попала 38-летняя стюардесса из Московского региона. Причина — укус рыжего котёнка, которого она сбила на трассе и решила спасти. Женщина доставила животное в ветеринарную клинику, но перепуганный котёнок вцепился ей в правую руку.

Котёнка передали родственникам, а бортпроводнице потребовалась помощь травматологов. Сейчас она проходит курс прививок от бешенства. Угрозы жизни нет, скоро она вернётся к работе.

Доброе сердце обернулось уколами и больничной палатой. Но котёнок спасён — и это главное.