В Саратове мужчина получил ожоги при розжиге мангала

В Саратове на улице 4-я Поперечная произошёл несчастный случай при розжиге мангала. Сообщение о ЧП поступило во вторник поздно вечером. 42-летний мужчина использовал специальное средство для розжига, но допустил неосторожность — на нём вспыхнула одежда. С ожогами различной степени тяжести пострадавший был госпитализирован в ожоговый центр. Его состояние уточняется.

МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности при использовании мангалов и открытого огня. На участке должны находиться первичные средства пожаротушения — огнетушитель или ёмкость с водой. Не оставляйте разведённый костёр или мангал без присмотра: огонь может быстро распространиться на сухую траву и постройки.

При использовании открытого огня соблюдайте элементарные меры личной безопасности. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для розжига в большом количестве, держитесь на безопасном расстоянии от пламени.