В Саратовской области вторую неделю прдряд дешевеет бензин

На прошедшей неделе в Саратовской области вновь зафиксировано снижение цен на автомобильное топливо. По данным Росстата, средняя цена литра бензина уменьшилась на 1,07 рубля и составила 75,75 рубля. Наибольшее падение отмечено у АИ-92 — минус 1,62 рубля, до 72,83 рубля. АИ-95 подешевел на 97 копеек (77,91 рубля), дизельное топливо — на 1,21 рубля (86,05 рубля за литр). Единственным видом топлива, который подорожал, стал АИ-98 — его цена выросла на 1,24 рубля, достигнув 119,12 рубля.

Напомним, в середине июня в регионе наблюдалась напряжённая ситуация на топливном рынке, в связи с чем власти ввели ограничение на отпуск ГСМ — не более 30 литров на одно транспортное средство. Однако во вторник, 28 июля, лимит был увеличен до 40 литров, что свидетельствует о постепенной стабилизации обстановки.

Снижение цен и увеличение лимитов указывают на улучшение ситуации с топливом в регионе.